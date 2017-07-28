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    Trump’a bir kötü haber daha

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 23:41Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 23:41

    ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Parti’nin Obamacare’in iptalini öngören son sağlık reformu tasarısını da reddetti.

    Kritik oylama, tasarının 49’a karşı 51 oyla reddedilmesiyle sonuçlandı. Eski Başkan Barack Obama’nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sisteminin (Obamacare) büyük bölümünü iptal etmeyi hedefleyen yasa tasarısı, oylamadan sadece saatler önce açıklanmıştı. Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, üç Cumhuriyetçi temsilci de “hayır” dedi. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında geçen hafta beyninde tümör olduğunu öğrendiği halde oylamaya katılan 80 yaşındaki John McCain’in olması dikkati çekti.

    Etiketler: ABD , Trump , gazetehaberleri
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