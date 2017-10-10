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    Trump yönetimi Obama'nın iklim planını iptal ediyor

    DW Türkçe
    10.10.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    ABD Çevre Koruma Dairesi, Obama’nın sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen iklim planının yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

    Amerikan Çevre Koruma Dairesi (EPA) Başkanı Scott Pruitt, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın yürürlüğe koyduğu Temiz Enerji Planı’nı geçersiz kılan düzenlemeyi bugün imzalayacağını açıkladı. Obama’nın imzaladığı plan, ABD'deki enerji santrallerinden doğaya salınan karbon gazı emisyonlarının kısıtlanmasını öngörüyordu.

    ABD'nin kömür madenleriyle ünlü Kentucky eyaletindeki bir mitingde konuşan Pruitt, “Yarın Washington DC'de bir önceki yönetimin Temiz Enerji Planı’nı geri çekmek için teklif edilen yönergeyi imzalayacağım ve böylece bu yönergenin geri çekilmesi için çalışmalar başlayacak” dedi.

    “Kömüre açılan savaş bitti” diyen Pruitt, "(Temiz Enerji Planı) kazananları ve kaybedenleri, bu ülkede nasıl elektirik üreteceğimizi seçti. Bu yanlış” ifadelerinde bulundu. Pruitt'in imzalayacağı düzenleme, eski planının gaz salınımlarında enerji santrallerin makul bir biçimde karşılamayacağı kısıtlamalar getirerek EPA'nın yasal yetkisini aştığını ifade ediyor. Yönerge imzalandıktan sonraki 60 gün içinde paydaşlar EPA'in yasal yorumu üzerine görüş bildirebiliyor.

    Obama yönetiminin 2015 yılında yürürlüğe soktuğu Temiz Enerji Planı, ABD'de enerji santrallerinin karbon salınımlarını kısıtlama yönündeki ilk federal çabaydı. Bu salınımlar, ABD'nin karbon salınımlarınının yüzde 40'ını oluşturuyor. Plan 2030 yılına kadar ABD elektrik endüstirisinin karbon gazı salınımlarını 2005'e göre yüzde 32 oranında düşürmeyi hedefliyordu.

    TRUMP MART AYINDA TALİMAT VERMİŞTİ

    "Kömürü koruma” vaadiyle seçim kampanyası yürüten ABD Başkanı Donald Trump mart ayında Temiz Enerji Planı'nın durdurulmasını emreden kararnameyi imzalamış ve EPA'ya planla federal hükümetin yetkisini aşıp aşmadığını gözden geçirme çağrısı yapmıştı.

    Şubat 2016'da Yüksek Mahkeme önce düzenlemeye yönelik itirazların çözüme kavuşturulması gerektiği gerekçesiyle planı durdurmuştu. Zira kömür endüstrisi ve termik santrallere ev sahipliği yapan eyaletler mahkemeye itirazda bulunmuştu. Yargı yoluna başvuranlar arasında o dönem Oklahoma Eyaleti Adalet Bakanı olan Scott Pruitt de bulunuyordu.

    Trump yönetimi haziran ayında ABD'yi 2015 Paris İklim Sözleşmesi'nden çıkarmıştı. 196 ülkenin imzacısı olduğu sözleşme dünya genelinde doğaya salınan karbon gazlarını azaltmayı öngörüyor.

    Etiketler: TRUMP , ABD , ABD Başkanı Donald Trump
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