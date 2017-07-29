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    Trump, yaptırım kararını onaylayacak

    AA
    29 Temmuz 2017 - 09:22Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 09:22

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını onaylayacağı bildirildi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump yasa tasarısının ilk halini okumuştu ve tasarının kritik unsurlarını görüşmüştü. Şimdi de son halini inceledi ve görüşmelerine cevap verilmesi dolayısıyla tasarıyı onaylıyor ve imzalama niyetinde." ifadelerine yer verildi.

    Tasarı, perşembe günü Senatodan 2’ye karşı 97 oyla geçerken Temsilciler Meclisi’nde ise 3’e karşı 429 oyla kabul edilmişti.
    Tasarı halihazırda geçerli olan Rusya yaptırımlarını hafifletmek veya kaldırmak istediği durumlarda Amerikan Başkanı'na Kongreden onay alma şartı getirmesiyle dikkati çekiyor.

    Yeni yasa tasarısı, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili Başkan tarafından çıkarılacak olan kararnameleri engelleme konusunda Kongreye 30 gün süre veriyor.

    Tasarı, Rusya'ya Ukrayna'daki adımlarıyla ilgili yeni yaptırımlar getirirken, İran'a nükleer ve balistik füze programı dolayısıyla, Kuzey Kore'ye ise insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yeni yaptırımlar öngörüyor.

    Rusya’ya yeni finansal yaptırımlar da öngören tasarı, önceki Başkan Barack Obama’nın başkanlık kararnameleri ile Moskova’ya uyguladığı yaptırımları da yasalaştırıyor.
    Temsilciler Meclisi ve Senatonun nitelikli çoğunluğunun oyunu alması sebebiyle Trump’ın yasayı geri çevirmesi ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyordu.

    Etiketler: Trump , abd , ABD Başkanı Donald Trump
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