Trump: Venezuela'ya yönelik askeri seçenek mevcut

Trump, dünyanın başka bölgelerinde asker bulundurdukları gibi Orta Amerika ülkesi Venezuela için de bu seçeneği değerlendirebileceğini dile getirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek, muhalefetin boykotuna rağmen 30 Temmuz'da kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamada, söz konusu seçimlerde 8 milyon kişinin oy kullandığı bildirilmiş ancak muhalefet katılımın 2-3 milyon düzeyinde kaldığını savunmuştu.