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    Trump: Venezuela'ya yönelik askeri seçenek mevcut

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 09:29Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 09:29

    New Jersey'de bir golf kulübünde tatiline devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da süren şiddet olaylarına yönelik seçeneklerinin neler olduğu soruya, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." cevabını verdi. 

    Trump, dünyanın başka bölgelerinde asker bulundurdukları gibi Orta Amerika ülkesi Venezuela için de bu seçeneği değerlendirebileceğini dile getirdi.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu belirterek, muhalefetin boykotuna rağmen 30 Temmuz'da kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

    Venezuela Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamada, söz konusu seçimlerde 8 milyon kişinin oy kullandığı bildirilmiş ancak muhalefet katılımın 2-3 milyon düzeyinde kaldığını savunmuştu.

    Etiketler: TRUMP , Venezuela , ABD
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