Trump ve Cumhuriyetçi senatör arasında ağız dalaşı

Trump, Twitter'da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker'ın "olumsuz bir ses" ve "korkunç İran anlaşmasından büyük ölçüde sorumlu" olduğunu yazdı.

Corker ise Beyaz Saray'ın "yetişkinler bir kreşe" dönüştüğünü söyleyerek Trump'a yanıt verdi. Corker'ın adı geçen yıl Dışişleri Bakanlığı görevi için geçmişti, ancak daha sonra Trump ve Corker tartışmaya başladı.

Uzmanlar, Trump'ın son açıklamalarına, Corker'ın yine Trump ile görüş ayrılığı içinde olan Dışişleri Rex Tillerson'a destek mesajının neden olduğunu söylüyor.

Corker medyaya yaptığı açıklamalarda Tillerson'ın "müthiş sinir bozucu" bir konumda olduğunu ve "bir dışişleri bakanının desteklenmesi gerektiği gibi desteklenmediğini" söylemişti.

Tillerson geçen Çarşamba günü istifa edeceği dedikodularını yalanlamıştı. Corker da gelecek yılki ara dönem seçimlerinde aday olmayacağını belirtmişti. Senatör Corker 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın başlıca destekçilerinden biriydi. Birçok kez anlaşmayı eleştiren Trump'ın gelecek ay uzlaşmayı yeniden onaylamaması bekleniyor.

Trump attığı bir dizi Twitter mesajında "Senatör Bob Corcek Tenessee'deki seçimde kendisine yeniden destek olmam için bana 'yalvardı'. 'HAYIR' dedim ve çekildi ve bana benim desteğim olmadan kazanamayacağını söyledi. Ayrıca Dışişleri Bakanı olmak istedi. Ben de "HAYIR, TEŞEKKÜR EDERİM' dedim. Korkunç İran anlaşmasından büyük ölçüde sorumlu. Bu yüzden Corker'ın olumsuz bir ses olmasını ve büyük gündemimizin önünde durmasını kesinlikle bekliyordum. Seçime girecek cesareti yoktu!" dedi.

Corker ise "Beyaz Saray'ın bir yetişkinler için kreşe dönüşmesi çok üzücü. Birisi bu sabah kesinlikle mesaisini kaçırmış" diyerek yanıt verdi.

Trump ve Corker daha önce de Corker Trump'ın Charlottesville'deki aşırı sağcılar ve anti-faşistler arasındaki çatışmalara gösterdiği tepkiyi eleştirdiğinde tartışmıştı.