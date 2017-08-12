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    Trump ve Cinping'in 'itidal' çağrısı

    AA
    12 Ağustos 2017 - 10:04Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 10:04

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde Kore yarımadasındaki soruna ilişkin ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

    Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şi ve Trump'ın telefonda Kuzey Kore meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
    Açıklamaya göre, Şi Cinping görüşmede, "İki ülkenin, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması, bölgede barış ve istikrarın korunması noktasında ortak çıkarları olduğunun" altını çizerek "tarafların tansiyonu daha da tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınması gerektiğini" söyledi.

    Meselenin "siyasi müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi" vurgusunu yapan Şi, ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

    Trump ise "ABD'nin, Kuzey Kore nükleer meselesinde Çin'in rolünü kapsamlı bir şekilde anladığını" ifade ederek Pekin ile ortak ilgi duyulan uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın diyaloğu sürdürmek istediklerini belirtti.

    Etiketler: Çin , ABD , itidal çağrısı
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