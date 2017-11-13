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    Trump Twitter’dan Kim’e yazdı: ‘O bana niye yaşlı diyor’

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 00:26 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore yönetiminin kendisine “yaşlı” demesine “Ben Kim Jong-un’a kısa ve şişman demiyorum” diye cevap verdi. Trump, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi konusunda da hem iddiaları reddeden Putin’e hem de Moskova’yı suçlayan Amerikan istihbarat örgütlerine inandığını söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında dün Vietnam’dan seyahatinin son durağı Filipinler’e geçti. 71 yaşındaki Trump, Kuzey Kore’nin füze testleri ve nükleer programına karşı bölge ülkelerini harekete geçirmek için düzenlediği seyahat sırasında Twitter hesabından kendine has üslubuyla 33 yaşındaki Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a da mesaj gönderdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın kendisine yönelik aşağılama amaçlı kullandığı “yaşlı” ifadesine cevap veren Trump, Twitter’dan “Ben ona hiçbir zaman ‘kısa ve şişman’ demezken, (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un neden bana ‘yaşlı’ diyerek hakaret ediyor? Onunla arkadaş olmak için çok uğraşıyorum ve belki bu, bir gün olacak” diye yazdı.

    ARABULUCULUK MESAJI

    Kuzey Kore yönetimi, Trump’ın Asya ülkelerini kendilerine karşı örgütlemek için çıktığı bu turdan rahatsızlık duyuyor ve sık sık yaptıkları açıklamalarla Trump’ın ‘savaş çığırtkanı’ olmakla suçluyor. Trump, seyahati sırasında Kuzey Kore meselesi dışında Asya ülkelerinin aralarındaki sorunlara da değindi. Trump, Güney Çin Denizi üzerinde hak iddia eden Çin, Vietnam, Filipinler, Tayvan, Malezya ve Burunei arasında arabuluculuk yapabileceğini kaydetti. Trump, Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Kuang’a “Eğer arabuluculuk yapabilirsem bana söyleyin” dedi.

    Trump Twitter’dan Kim’e yazdı: ‘O bana niye yaşlı diyor’Trump, Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki Başkanlık Sarayı’nda Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang ile görüştü. Trump, ayrıca Vietnam’a milyarlarca dolar yatırım yapılacağını da belirtti. İki ülke 1960’larda savaşmış ve ABD yenilgiye uğramıştı.

    Trump, Twitter’dan Rusya ile de ilgili mesajlar verdi. Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın ‘kötü değil iyi bir şey’ olduğunu yazan Trump, Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna ve terörizm konusunda Rusya’nın büyük yardımları olabileceğini kaydetti. Trump, kendinden önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın da Moskova ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını ancak Obama’nın Putin ile kimyasının hiç tutmadığını ifade etti. Vietnam’daki basın toplantısı sırasında Trump, daha önce dediği gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale etmedikleri yönündeki açıklamalarını samimi bulduğunu bir kez daha belirtirken, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği görüşünde olan Amerikan istihbarat kuruluşlarına da inandığını kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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