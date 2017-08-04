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Trump, Twitter'dan duyurdu: Japonlardan ABD'ye dev yatırım

WASHINGTON (AA)
04 Ağustos 2017 - 23:17Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 23:28

ABD Başkanı Donald Trump, Japon otomobil üreticisi Toyota ve Mazda'nın ülkesinde 1,6 milyar dolarlık montaj fabrikası kuracaklarını bildirdi.

Trump, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toyota ve Mazda'nın ABD'de ortak fabrika açmaya karar verdiklerini duyurdu. 

"Toyota ve Mazda, ABD'de 1,6 milyar dolarlık yeni fabrika kuracak ve Amerikalılar için 4 bin kişilik istihdam yaratacak. Amerikan sanayisi için muazzam bir yatırım." ifadelerini kullanan Trump, aynı zamanda Tayvan teknoloji şirketi Foxconn’un 10 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını hatırlattı. 

Trump, teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn'un Wisconsin eyaletinde fabrika kurmayı planladığını geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurmuştu. 

2021'DE FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Konuyla ilgili Toyota ve Mazda tarafından yapılan ortak açıklamada da yılda 300 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak montaj tesisiyle 4 bin kişiye istihdam sağlanacağı ifade edildi. 

Yeni montaj fabrikasında Mazda'nın ABD pazarı için yeni Crossover araçları ile Toyota'nın Corolla modelinin üretileceği kaydedilen açıklamada, tesisin 2021'de faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi. 

Açıklamada, fabrikanın yerine dair bilgi verilmedi. 

 

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Etiketler: ABD , Trump , Mazda , Toyota
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