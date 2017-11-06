Trump: Teksas saldırganının akıl sağlığı yerinde değildi, bu silah meselesi değil

Japonya gezisi sırasında başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, polisin elde ettiği ilk bilgilere göre saldırganın "çok sorunlu, dengesiz biri" olduğunu söyledi.

Saldırının ardından silah politikalarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de pek çok akıl sağlığı sorunu var. Ama bu bir silah meselesi değil. Şükür ki silahı olan başka biri de diğer taraftan ona ateş ediyordu" diye konuştu.

Trump "Bu en üst düzeyde akıl sağlığı sorunu. Çok çok üzücü bir olay" diye konuştu.

26 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yalnız hareket eden saldırgan Pazar günü Sutherland Springs kasabasında bir kilisede yaşları 5 ile 72 arasında değişen 26 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda 20 kişi de yaralanmıştı.

Texas Kamu Güvenliği Bölgesel Direktörü Freeman Martin, saldırganı "20'lı yaşlarının başındaki beyaz bir erkek" olarak tanımladı.

Saldırganın tamamen siyah giyindiği ve hücüm yeleği bulunduğu kaydedildi. Yetkililere göre saldırganda bir saldırı tipi tüfek de vardı.

Bir vatandaşın "tüfeğini alıp, araçla kaçan saldırgana ateş ettiğini" belirten Martin, vatandaşın saldırganı takip ettiği aracına çarpıp durdurduğunu anlattı.

Polisin saldırganı aracında ölü bulduğu belirtilirken, bunun açılan ateşle mi yoksa saldırganın kendisini vurmasıyla mı olduğu henüz bilinmiyor.