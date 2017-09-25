Trump tehditle 9.5 milyar dolarlık yatırım çekti

Trump’ın sadece Amerikan değil Avrupalı ve Asyalı üreticilere yönelik sert söylemlerinin çok tepki çekmesine rağmen meyvelerini vermeye başlaması dikkat

çekti. 2017 yılının başından itibaren 8 aylık dönemde otomotiv devleri Amerika’da adeta yatırım atağına kalktı. Bu atak sadece ABD’li otomotiv markalarından değil Alman, Japon, Güney Kore ve İsveçli markalardan da geldi. 8 ayda toplam yatırım tutarı 9.5 milyar doları bulurken, bu yatırımlar ülkede 12 bin kişiye yakın istihdam yarattı. İşte bu yılın başından itibaren ABD’de gerçekleşen yatırımlar şöyle:

General Motors (GM)

Amerika’daki mevcut fabrikalarına farklı alanlarda toplam 1 milyar dolarlık yatırım yaptı ve 1500 kişiye yeni istihdam yarattı.

Fiat Chrysler (FCA)

Ohio ve Michigan’da 2 bin kişiye istihdam sunacak 1 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Hyundai

Ülkededeki mevcut fabrikalarında 1 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdi.

Ford Motor

Michigan’da 1.2 milyar dolarlık yatırıma imza attı, yaratılan istihdam sayısı henüz açıklanmadı.

Toyota

Kentucky’de 1.3 milyar dolarlık yatırımı başlattı. Yeni istihdam oluşmadı.

BMW

Güney Caroline’da 2018-2021 yılları arasında bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak 600 milyon dolarlık yatırım başlattı.

Toyota ve Mazda

4 bin kişiye iş imkanı sunacak olan 1.6 milyar dolarlık yatırıma başladı. İki Japon marka, Ağustos ayı başında ABD’de endüstriyel işbirliğine gitmek üzere anlaşma imzalamıştı. İki markanın ortak kuracağı fabrikada elektrikli otomobiller üretilecek.

Honda

Ohio’da 267 milyon dolar tutarında 300 kişiye iş imkanı sunacak olan yatırımını hayata geçirdi. Fabrikada daha fazla Accord üretilecek.

Volvo

İsveç kökenli marka Güney Caroline’da 500 milyon dolarlık yatırıma başladı. Bu yatırım 1900 kişiye iş sağlayacak.

Daimler (Mercedes) AG

Alabama’daki SUV fabrikasında 600 kişiye istihdam isthdam yaratacak olan 1 milyar dolarlık yatırımını başlattı. Bu fabrikada 2020’den itibaren elektrikli SUV modelleri açıklandı. Ayrıca fabrikanın yanında batarya da üretilecek.