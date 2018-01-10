Trump, sonunda doktora gidiyor

Beyaz Saray, Trumpâ€™Ä±n Walter Reed Ulusal Askeri TÄ±p Merkeziâ€™nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§eceÄŸini kitabÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±ndan Ã¶nce aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olsa da, kitapla birlikte bu randevu dikkat Ã§ekici bir hal aldÄ±. 71 yaÅŸÄ±ndaki Trumpâ€™Ä±n iki yÄ±l Ã¶nce baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k raporunda pekÃ§ok Ã¶nemli gÃ¶stergeye yer verilmemiÅŸti. Wolffâ€™a gÃ¶re, Trump o dÃ¶nemde obez olarak damgalanmaktan korktuÄŸu iÃ§in boyu hakkÄ±nda yalan sÃ¶yleyerek gerÃ§ek vÃ¼cut kitle indeksinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelledi.

AKIL SAÄžLIÄžI NASIL

Beyaz Saray doktoru tarafÄ±ndan kamuoyuna aÃ§Ä±klanan resmi saÄŸlÄ±k raporunda geleneksel olarak baÅŸkanÄ±n boyu, kilosu, beden kitle indeksi, nabzÄ±, tansiyonunun yanÄ± sÄ±ra kolestrol, ÅŸeker, gÃ¶rme, iÅŸitme, deri durumu, kardiyak durum, tiroid, beyinsel fonksiyonlarla duyu sistemlerine iliÅŸkin sonuÃ§larÄ± da yer alÄ±yordu. Kamuoyunun daha Ã§ok ilgisini Ã§eken ise Trumpâ€™Ä±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Trumpâ€™Ä±n bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda su ÅŸiÅŸesine uzanÄ±rken istem dÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± hareketler, baÅŸka bir aÃ§Ä±klamada peltek konuÅŸmasÄ± Alzheimer ya da bunama ihtimallerini gÃ¼ndeme getirmiÅŸ, tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.