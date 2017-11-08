Trump Şi Cinping'e torununun Çince söylediği şarkıyı dinletti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen, 13 günlük Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore’deki temaslarını tamamlayarak Çin’e gelen Trump çiftini, başkent Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda bulunan tarihi Yasak Saray’da karşıladı.

Bir süre ayaküstü sohbet eden liderler ve eşleri birlikte çay içti, sohbet etti ve ardından Yasak Saray'ı gezdi. Bu arada, ABD Başkanı Trump bir tablet bilgisayarla torunu Arabella’nın söylediği Çince şarkı ve şiiri Çin lideri Şi’ye dinletti.

Çin Devlet Başkanı Şi de Arabella’nın Çincesini överek, onun Çin’de "küçük yıldız” diye ünlendiğini belirtti. Şi, "Umarım Çin’e gelme fırsatı olur." dedi. Öte yandan Şi, bu yıl nisan ayında ABD’ye yaptığı ziyarette gösterdiği ev sahipliği için Trump’a teşekkür ederek, ziyaretin mutlu geçmesini diledi.

Trump çifti, Çin lideri Şi ve eşi Pıng ile akşam yemeği yiyecek. Yarın da Trump için Tienanmın Meydanı’ndaki Büyük Halk Salonu’nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından ABD ve Çin liderleri görüşmeler yapacak. Trump’a Çin ziyaretinde 11’i enerji alanında olmak üzere 29 şirket temsilcisi eşlik ediyor.

Eski ABD Başkanı George HW Bush'un 1992'deki turundan sonra en uzun Asya turuna çıkan Trump, Japonya ve Güney Kore’de temaslarını tamamladı,13 günlük turunun üçüncü durağı olan Çin’de ise 2 gün kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ÇKP 19. Ulusal Kongresi’nden sonra Çin’e devlet başkanı düzeyinde ziyaret eden ilk lider oldu. Pekin’in ardından Trump, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı, 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.