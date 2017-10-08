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    Trump: "Senatör Corker seçilmek için bana yalvardı"

    DHA
    08.10.2017 - 17:49 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla senatör Bob Corker'in yeniden seçilmek için kendisine yalvardığını iddia etti.

    Trump, twitterdan "Salı günü emekli olan senatör için Senatör Bob Corker, Tennessee’de yeniden seçilmek üzere ona onay vermem için "yalvarıyor". "HAYIR" dedim ve bıraktı. (benim onayım olmadan kazanamayacağını söyledi). Ayrıca Dışişleri Bakanı olmak istedi, "TEŞEKKÜRLER" dedim. Ayrıca korkunç İran Anlaşmasından da büyük ölçüde o sorumlu! Dolayısıyla Corker’in olumsuz konuşmasını ve yolumuzu kesmesini beklerim. Devam edecek cesareti yoktu!" yazdı.

    Giden Senatör Bob Corker, Cumhurbaşkanı Donald Trump’ı Ağustos ayında Charlottesville, Virginia’da ırkçılığı motive eden şiddet olaylarından sonra eleştirmişti.

    İç savaşa dair heykellerin kaldırılması konusunda yaşanan olaylarda Trump, "her iki tarafı" da suçlamıştı. Kentte General Robert E. Lee’nin bir heykelinin kaldırılmasını protesto etmek için yürüyüş düzenledikten sonra patlaması sonucu Tennessee Cumhuriyetçisi ÿ"Cumhurbaşkanı, istikrarlı ve başarılı olması için göstermesi gereken yetkinliklerin bazılarını henüz gösteremedi." demişti.

     

    Etiketler: ABD , TRUMP , abd başkanı donald trump , donald trump
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