Trump: "Senatör Corker seçilmek için bana yalvardı"

Trump, twitterdan "Salı günü emekli olan senatör için Senatör Bob Corker, Tennessee’de yeniden seçilmek üzere ona onay vermem için "yalvarıyor". "HAYIR" dedim ve bıraktı. (benim onayım olmadan kazanamayacağını söyledi). Ayrıca Dışişleri Bakanı olmak istedi, "TEŞEKKÜRLER" dedim. Ayrıca korkunç İran Anlaşmasından da büyük ölçüde o sorumlu! Dolayısıyla Corker’in olumsuz konuşmasını ve yolumuzu kesmesini beklerim. Devam edecek cesareti yoktu!" yazdı.

Giden Senatör Bob Corker, Cumhurbaşkanı Donald Trump’ı Ağustos ayında Charlottesville, Virginia’da ırkçılığı motive eden şiddet olaylarından sonra eleştirmişti.

İç savaşa dair heykellerin kaldırılması konusunda yaşanan olaylarda Trump, "her iki tarafı" da suçlamıştı. Kentte General Robert E. Lee’nin bir heykelinin kaldırılmasını protesto etmek için yürüyüş düzenledikten sonra patlaması sonucu Tennessee Cumhuriyetçisi ÿ"Cumhurbaşkanı, istikrarlı ve başarılı olması için göstermesi gereken yetkinliklerin bazılarını henüz gösteremedi." demişti.