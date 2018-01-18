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    Trump: Rusya hiçbir şekilde bize yardım etmiyor

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Kuzey Kore konusunda ABD’ye yardım etmediğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Rusya, Kuzey Kore konusunda hiçbir şekilde bize yardım etmiyor” dedi.

    Kuzey Kore'ye petrol ve kömür tedariğini kısıtlama çabaları nedeniyle Çin'e övgüde bulunan Trump, Pekin'in Pyongyang'ı zorlamak için çok şey yapabileceğini söyledi. Trump, ancak Çin'in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları Rusya’nın telafi ettiğini ifade etti. Trump, “Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Aralık ayı sonlarında Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle en az üç kez Kuzey Kore'ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı” dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini söyleyen Trump, “Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin'in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var” diye konuştu.

    Kuzey Kore’nin ABD'ye füze gönderebilme konusunda sürekli ilerleme kaydettiğini ifade eden Trump, "Henüz o noktada değiller ama yakınlar ve her geçen gün daha da yaklaşıyorlar" dedi. Trump, önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeleri ise memnuniyetle karşıladığını ve bunun krizin etkisiz hale getirilmesinde ilk aşama olabileceğini söyledi.

    İthal yakıt kullanan Kuzey Kore, kıtalar arası balistik füze ve nükleer program için petrole ihtiyaç duyuyor.

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