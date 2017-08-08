Trump resmen tehdit etti: Ateş ve gazapla karşılaşacaklar

Gazete haberini Savunma İstihbarat Örgütü’nün geçen ay tamamladığı gizli rapora dayandırdı. Bu gelişmeyle K. Kore’nin tam anlamıyla bir nükleer güç olma yolunda önemli bir eşiği aştığı ifade ediliyor.

Öte yandan, K. Kore’nin BM’nin 1 milyar dolarlık yaptırım kararı üzerine ABD’yi ‘kendinizi güvende hissetmeyin’ diye tehdit etmesine Başkan Trump’tan yanıt geldi. Trump, “K. Kore için en iyisi ABD’yi hiç tehdit etmemek, aksi halde dünyanın hiç görmediği ateş ve gazapla karşılaşacaklar” ifadesini kullandı.