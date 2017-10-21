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    Trump onayı verdi: Kennedy suikastında sır perdesi kalkacak mı?

    AA
    21.10.2017 - 19:47 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eski başkanlarından John F. Kennedy'ye yapılan suikasta ilişkin 10 binlerce "gizli belgenin" kamuyla paylaşılması için izin vereceğini açıkladı.

    Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu.

    Trump, "Daha fazla bilgi alınması için Başkan olarak uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullandı.

    26 EKİM'DE DOLUYOR

    1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyor.

    Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecek. 

     

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    Etiketler: ABD , trumpo , suikast
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