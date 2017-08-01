'Trump, oğlunun açıklamasını kendisi yazdı'

Donald Trump Jr, babasının seçimlerdeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile buluşma önerisini kabul etmişti.

Trump Jr, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Veselnitskaya ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşmede aslen "Rus çocukların evlat edinilmesi üzerine bir programın" tartışıldığını söylemişti.

Washington Post gazetesi ise, ABD Başkanı'nın oğlunun bu açıklamasını bizzat kendisi yazdırdığını öne sürdü.

Habere göre, aslında ABD Başkanı'nn danışmanları, görüşmeye ilişkin ayrıntıların zaten ortaya çıkacağını öngörerek, oğul Trump Jr'ın dürüst bir açıklama yapması gerektiği konusunda anlaştılar.

Trump ise, 8 Temmuz'da Almanya'daki G20 Zirvesi'nden dönerken açıklamaya müdahale etti.

Trump Jr da, yaptığı açıklamada avukat Veselnitskaya ile "Rus çocukların evlat edinilmesine yönelik bir programın" konuşulduğunu ve görüşmenin kampanyayla ilgisi olmadığını söyledi.

'TRUMP'IN DANIŞMANLARI ENDİŞELİ'

Ancak kısa süre sonra Trump Jr, Twitter hesabından Rus avukatla buluşma önerisine onay verdiğini gösteren elektronik postaları yayımlamak zorunda kaldı.

Donald Trump Jr ayrıca, bir söyleşide "Görüşme çok önemsizdi, Söyleyecek bir şey yoktu" dedi.

Trump ise oğlunun bu görüşmeden kendisine söz etmediğini söyledi ve oğlunu "açık, şeffaf ve masum" diyerek savundu.

Washington Post'un Trump'ın çevresinden farklı kaynaklara dayandırdığı haberindeki bu iddia, daha sonra ABC News televizyonuna konuşan iki üst düzey kaynak tarafından da doğrulandı.

Trump'ın bazı danışmanlarının, Rusya müdahelesi iddiaları nedeniyle Başkan'ın ve yakın çevresi ile birlikte yargılanacakları korkusu yaşadığı belirtiliyor.

ABD basınındaki iddialar, Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü'ne 10 gün önce atanan Anthony Scaramucci'nin görevden alınması üzerine Beyaz Saray'da oluşan karışıklığı daha da artıracak gibi görünüyor.