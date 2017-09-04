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    Trump: Nükleer silah kullanmaya hazırız

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 16:30

    Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Abe ile konuşan Trump, "ABD geleneksel ve nükleer imkanlarını korumaya hazır" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin dünyayı ayağa kaldıran hidrojen bombası denemesinin ardından sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

    Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ABD'nin topraklarını ve müttefiklerini tüm diplomatik önlemlerle geleneksel ve nükleer imkanları kullanarak koruma yükümlülüğünü teyit etti" dendi.

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    Dün 6.3 büyüklüğünde depreme sebep olan hidrojen bombası denemesinin ardından Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze testine hazırlandığına dair işaretler tespit ettiklerini bildirmişti.  Bakanlık yetkilisi Chang Kyung-soo, sıradaki füze denemesinin 'kıtalararası balistik füze' olabileceğini düşündüklerini söylemişti.

    Güney Kore Savunma Bakanı bir açıklama yaparak, "Artık konuşmak yerine askeri karşılık vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

     ABD Savunma Bakanı Mattis, "ABD'ye veya müttefiklerimize yönelik tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz" demişti.

    Etiketler: TRUMP , ABD , Japonya , Kuzey Kore
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