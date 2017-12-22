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    Trump Noel kartıyla sosyal medyanın diline düştü

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Amerika'yı yeniden büyük yapmaktan söz eden ve her şeyin büyüğünü seven Trump'ın Hıristiyanlar için derin anlamlar içeren Noel vesilesiyle Kongre'ye battal boyda tebrik kartları göndermesi alay konusu oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump bu kez Noel için gönderdiği devasa tebrik kartları sosyal medyanın diline düştü. Trump'ın başkanlığının ilk yılında Beyaz Saray'ın resmi tebrik kartını alan ABD Kongresi üyeleri, kocaman bir dikdörtgen üzerinde koyu kırmızı rengin içine altın rengiyle işlenmiş devasa kartallı ABD Başkanlığı amblemi, altında yine devasa boyutta altın rengi bir 'Mutlu Noeller' yazısı, onun da altında altın rengi Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın imzalarıyla karşılaştı.

    Ancak iki imza da aynı yazı karakterinde olduğundan, Trump'ın eşinin adına da imza attığı yorumları yapıldı.

    ​28 SANTİME 36 SANTİM BOYUTUNDA

    Senator Tom Udall'ın personel ekibinden olan L. Sheehan, Trump'ın Kongre'deki ofislere büyük çerçeve ölçüsü olan 28 santime 36 santim boyutunda kart gönderdiğine dair tweet attı. ''Noel'i yeniden devasa yapmaya mı çalışıyor?'' diye takılan Sheehan, daha sonra tweeti sildi.

    Trump Noel kartıyla sosyal medyanın diline düştü

    STANDART NOEL KARTININ ÜÇ KATI

    Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, Snapchat üzerinden Trump'ın kartı ile standart bir Noel kutlama kartını yanyana getirip ilkinin ikincisinin üç katı olduğunu gösterdi.

    Trump Noel kartıyla sosyal medyanın diline düştü

    OBAMA'NIN KARTININ SEKİZ KATI

    Trump'ın kartının selefi Barack Obama'nın Kongre'ye gönderdiği Noel kartının 8 katı büyüklükte olduğu da belirtildi.
    Trump'ın kartını ancak sekize katlayınca Obama'nın kartının boyutuna geldiğini gösteren Splinter isimli haber sitesi, Trump'ın kartını üzerine bir kuruş koyarak da fotoğrafladı. Kartın üzerinde bir kuruş, çölde kum tanesi gibi kaldı.

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