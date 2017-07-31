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    Trump: Kuzey Kore'yi halledeceğiz

    DHA
    31 Temmuz 2017 - 20:43Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 22:57

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore meselesini 'halledeceklerini' ifade etti.

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından, Kuzey Kore meselesini "halledeceklerini" söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

    ABD ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı John F. Kelly'i kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

    Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti.

    Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve Ortadoğu dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.

     

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    Etiketler: Trump , Kuzey Kore , Beyaz Saray , ABD
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