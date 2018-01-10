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    "Trump, Kuzey Kore ile görüşmelere açık"

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 20:51 | Son Güncelleme:

    Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore ile görüşmelere olumlu baktığı belirtildi.

    Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’dan da bir adım geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde, uygun zaman ve doğru koşullar altında Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğunu söylediği belirtildi.

    Güney Kore Lideri Moon’un ABD Başkanı Trump ile Salı günü Güney Koreli yetkililer ile gerçekleştirilen görüşme hakkında bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Beyaz Saray’ın açıklamasında Moon’un görüşmenin gerçekleşmesinde etkili olduğu için Trump’a teşekkür ettiği ifade edildi.

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