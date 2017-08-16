Trump, kızı Ivanka'dan sonra en çok güvendiği isim Hope Hicks’i Beyaz Saray’a aldı



Hope Hicks, geçtiğimiz ay bu göreve getirilen ve basına sızan skandallarının ardından 10 gün içinde görevinden ayrılmak zorunda kalan Anthony Scaramucci’den boşalan yere geçici olarak getirilecek. ABD basını Hicks’in, kızı Ivanka’dan sonra Trump’ın en çok güvendiği isim olduğunu yazdı. Washington Post gazetesi, Trump’ın tüm tweet’lerini, Trump’ın talepleri doğrultusunda Hicks’in attığını aktardı.

Kariyerine Hiltzik Strategies adlı halkla ilişkiler firmasında başlayan Hicks, 2014’te Ivanka Trump ile çalışmaya başlamıştı. Ivanka’nın ürünleri için modellik de yapan Hicks, Victoria Secret modeli Hillary Rhonda ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Hicks’in yolu ABD Başkanı Donald Trump ile seçim kampanyası sırasında kesişti. Kızı Ivanka’nın yanında çalışırken Hicks’i beğenen ve seçim kampanyasında kendisine basın danışmanı olarak görev veren Trump, Beyaz Saray’a geçtikten sonra da Hicks’e ‘Statejik İletişimler Direktörlüğü’ görevini verdi.

Üniversite yıllarında lacrosse takımında oynayan Hope Hicks’in, tıpkı Trump gibi hiç alkol almadığı belirtiliyor. Hicks’in gençlik yıllarında Ralph Lauren için modellik yaptığı ve Gossip Girls dizisinde rol aldığı da biliniyor.