Trump kızdı, evine adam gönderdi

ABD'nin eski Başkanı Jimmy Carter’ın Kuzey Kore’ye giderek Kim Jong-un’la görüşmeyi planladığı ifade edildi. ABD'deki Georgia Üniversitesi’nden Park Han-shik öğretim üyesi, Carter’ın Kim Jong-un’la nükleer silahlardan arınmayı ve ABD ile bir barış anlaşması yapmayı ele almayı düşündüğünü söyledi.Park Han-shik, bir Güney Kore gazetesine verdiği röportajda "Eğer eski başkan Carter, Kuzey Kore'yi ziyaret edebilirse Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmayı ve Kuzey Kore ile ABD arasında bir barış anlaşmasını ve Kuzey Kore'nin nükleerden tamamen arınmasını görüşmek istiyor" dedi. Carter, resmi bir görevi olmasa da Filistin-İsrail gibi uluslararası çatışma meselelerinde diplomasi çabalarında bulunuyor.

TRUMP RAHATSIZ

Guardian gazetesinin haberine göre Carter'ın bu girişimi ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız ediyor. Carter, geçtiğimiz ay Washington Post'a yazdığı bir makalede ABD ve Pyongyang yönetimlerine tansiyonu düşürmek için barışçıl bir çözüm bulma ve "kalıcı bir barış anlaşması" yapma çağrısında bulundu.

Carter, "Bir sonraki adım ABD'nin Pyongyang'a barış görüşmeleri yapmak ve Kuzey Kore,Güney Kore, ABD ve Çin'in olacağı bir uluslararası konferansa destek vermek üzere üst düzey bir delegasyon göndermeyi teklif etmektir" diye yazmıştı.

Eski Başkan Jimmy Carter'ın bu yorumları sonrası Beyaz Saray, Carter'dan bu tarz açıklamalar yapmamasını istedi. Carter'ın yaklaşımının kendisinin Kuzey Kore ile her türlü uzlaşmayı reddeden pozisyonuna zarar verdiğini düşünen Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi Carter'ın evine göndererek Carter'dan bu konuyla ilgili sessiz kalması mesajını iletti. Ancak akademisyen Park'ın son açıklaması Carter'ın Kuzey Kore'ye yönelik bir barış girişiminde bulunmaktan vazgeçmediğini gösterdi.

Jimmy Carter'ın Kuzey Kore'ye resmi olmayan bir ziyaret için bile ABD hükümetinden onay alması gerekiyor. Bunun sebebi Trump yönetiminin ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesini yasaklayan kararı.