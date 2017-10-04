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    Trump kasırga mağdurlarına kâğıt havlu fırlattı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha çok tartışılacak bir harekete imza attı. Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'yu ziyaret eden Trump, mağdurlara kağıt havlu fırlattı; bir kez daha ABD basının büyük tepkisini fırlattı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'yu ziyaret etti. Ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 'güzel havayı' öven ABD Başkanı Trump, kasırga mağdurlarına kağıt havlu dağıttı.

    Kalabalık içinde birine 'basketbol oynamayı bilip bilmediğini' soran Trump'ın basketbol topunu fırlatır gibi etrafındakilere kâğıt havlu dağıtması büyük tepki çekti. Trump'ın hareketi 'saygısızlık' olarak nitelendirildi. 

    Trump kasırga mağdurlarına kâğıt havlu fırlattı

    Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Donald Trump'ı "ciddiyetsizlik" ve "kasırga mağdurlarıyla alay etmekle" suçladı.

    Etiketler: ABD , donald trump , trump
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