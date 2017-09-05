Son dakika: Trump, Japonya G.Kore’ye silah satışını onayladı

Bunun yanı sıra, bu sabah ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya, Kore Yarımadasındaki nükleer silahların yok edilmesini istiyor; bunun için diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" denildi.





I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017



Trump, Twitter açıklamasında, "Japonya ve Güney Kore'nin ABD'den ileri teknoloji sahip askeri ekipmanları önemli derecede satın alımını artırmasına onay veriyorum" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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