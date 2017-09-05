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    Son dakika: Trump, Japonya G.Kore’ye silah satışını onayladı

    DHA
    05.09.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 16:52

    ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den ileri teknolojiye sahip silah alımında ciddi bir artışa izin verdiğini Twitter'dan duyurdu. Trump'ın kriz bölgesindeki silahlanmayı artırma kararı almasına silahlanma karşıtı çevrelerden tepki geldi.

    Bunun yanı sıra, bu sabah ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya, Kore Yarımadasındaki nükleer silahların yok edilmesini istiyor; bunun için diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" denildi.


    Trump, Twitter açıklamasında, "Japonya ve Güney Kore'nin  ABD'den ileri teknoloji sahip askeri ekipmanları önemli derecede satın alımını artırmasına onay veriyorum" ifadesini kullandı. 

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    Etiketler: Donald Trump , Kuzey Kore , Güney Kore , Japonya , silah
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