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    Trump ‘ırkçı’ şerifi affetti

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 01:55Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 01:55

    DONALD Trump, ilk başkanlık affını tartışmalı eski Arizona şerifi Joe Arpaio (85) için yayınladı.

    Trump, geçen ay Latin kökenlilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Arpaio’yu başkan olarak affettiğini açıkladı. Arpaio olası bir hükümden kurtulmuş oldu. Arizona’da kaçakları yakalayıp çadırkentlere kapayan, kimine pembe iç çamaşırı giydiren Arpaio, trafik kontrollerinde kaçak diye Latin kökenlilerin durdurulup gözaltına alınmasına izin vererek 2011 tarihli mahkeme kararını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Arpaio, 24 yıl Arizona’da şeriflik yaptıktan sonra 2016’da seçilememişti. Kimileri tarafından ‘ırkçı’ diye nitelenen Arpaio’nun affedilmesine insan hakları savunucuları, “Trump bir kez daha insanların renklerine yönelik ayrımcılık yapılmasına izin verdi” diye tepki gösterdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , trump , abd
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