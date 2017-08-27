Trump ‘ırkçı’ şerifi affetti

Trump, geçen ay Latin kökenlilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Arpaio’yu başkan olarak affettiğini açıkladı. Arpaio olası bir hükümden kurtulmuş oldu. Arizona’da kaçakları yakalayıp çadırkentlere kapayan, kimine pembe iç çamaşırı giydiren Arpaio, trafik kontrollerinde kaçak diye Latin kökenlilerin durdurulup gözaltına alınmasına izin vererek 2011 tarihli mahkeme kararını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Arpaio, 24 yıl Arizona’da şeriflik yaptıktan sonra 2016’da seçilememişti. Kimileri tarafından ‘ırkçı’ diye nitelenen Arpaio’nun affedilmesine insan hakları savunucuları, “Trump bir kez daha insanların renklerine yönelik ayrımcılık yapılmasına izin verdi” diye tepki gösterdi.