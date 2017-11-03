Trump ‘idam’ istedi

NEW YORK’ta kamyonetle saldırı düzenleyerek 8 kişiyi öldüren Özbekistan vatandaşı Sayfullo Saipov’la (29) ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan idam çıkışı geldi. Trump, Twitter hesabından, saldırı sonrası polis tarafından vurularak yaralanan Saipov’un tedavi gördüğü hastanedeki odasına DEAŞ bayrağı asmak istediği yönündeki haberlere atıf yaptı.

Trump, “New York teröristi, odasına IŞİD bayrağı asmak isterken mutluydu. 8 kişiyi öldürdü, 12 kişiyi kötü şekilde yaraladı. İDAM CEZASI ALMALI” diye yazdı. ABD Başkanı, saldırı sonrası yaptığı açıklamada Saipov’u, ABD’nin terör şüphelilerini yıllarca yargılamadan tuttuğu Küba’daki Guantanamo hapishanesine gönderme fikrini ‘kesinlikle düşüneceğini’ söylemişti. Trump, daha sonra Twitter’dan ağız değiştirdi. ABD Başkanı, terör zanlısını, Guantanamo’ya göndermek istediğini, ancak bunun uzun bir süreç olacağını belirterek, “Ayrıca, onu suçu işlediği yerde tutmak da uygun olacaktır. (Dava) hızlı ilerlemeli. İDAM CEZASI!” diye tweet attı. Trump önceki gün de Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada saldırgan Saipov için “hayvan” demişti.

TRUMP’IN SÖZLERİ SANIĞA YARAYABİLİR

New York Times gazetesi ise Trump’ın bu açıklamalarının sanığın lehine kullanılabileceğini yazdı. Gazetenin haberinde “ABD Başkanlarına devam eden davalarla ilgili yorum yapmamaları tavsiye ediliyor. Bu tip yorumlar, savunma avukatları tarafından sanığın adil bir yargılamaya tabi tutulmadığı argümanı için kullanılabilir” ifadeleri yer aldı. Şimdiye kadar ABD topraklarında tutuklanan kimse Küba’daki Guantanamo üssüne yollanmadı. 2008 yılından beri ise yurtdışında yakalanan ve ‘düşman savaşçı’ diye nitelenen bir kimse Guantanoma’ya sevk edilmedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın en büyük hayallerinden biri radikalizmi beslediği gerekçesiyle Guantanamo’yu kapatmaktı, ancak bunda başarılı olamadı.

NEW YORK’TA İDAM CEZASI UYGULANMIYOR

Demokrat eğilimli bir eyalet olarak bilinen New York’ta 1963 yılından bu yana idam uygulanmıyor. 1995 yılında idam yeniden yasal hale getirilmiş, 2004 yılında New York Temyiz Mahkemesi uygulamanın anayasaya uygun olmadığına karar vermişti. 2007’de son idam cezaları da ömür boyu hapse çevrilmişti. 2008 yılında Vali David Paterson, tüm infaz ekipmanlarının eyaletten çıkarılması talimatı vermişti.

KAMYONETE DEAŞ BAYRAĞI ASMAYI PLANLAMIŞ

New York saldırısının zanlısı Sayfullo Saipov’un sorgusuyla ilgili gelen bilgilere göre saldırgan, eylem öncesi kamyonete DEAŞ bayrağı asmayı düşündü ancak çok dikkat çekeceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçti. Önceki gün çıktığı mahkemede hastane odasına DEAŞ bayrağı asmak istediğini söyleyen Saipov, “yaptığı şey hakkında kendini iyi hissettiğini” de ifade etti. Duruşma salonuna tekerlekli sandalyede ve elleri kelepçeli getirilen Saipov, mahkemede hakları okunurken kafasını salladı. Bunları Saipov’a Rus bir tercüman çevirdi. Salı günkü saldırının ardından Saipov, bisikletle kaçmak isterken vurulmuş, ameliyat edildikten sonra gözaltına alınmıştı.