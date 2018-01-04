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    Trump harekete geçti: "Özel İzleme" listesine ekledi

    AA
    04.01.2018 - 19:53 | Son Güncelleme:

    ABD, Pakistan'ı "dini özgürlükleri şiddetle ihlal ettiği" gerekçesiyle "Özel İzleme" listesine ekledi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamayla, 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası'nda çeşitli düzenlemelere giderek Pakistan'ı "Özel İzleme" listesine aldıklarını duyurdu.

    Sözcü, aynı yasa içerisinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Myanmar, Çin, Eritre, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı da "Özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine eklediklerini kaydetti.

    TRUMP SUÇLADI

    Açıklamada, "Bu düzenlemeler, belirtilen ülkelerdeki dini özgürlüklere saygıyı artırmayı amaçlamaktadır. Listedeki bazı ülkelerin dini özgürlükler konusunda kendilerini geliştirmeye çalıştığının farkındayız, bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve diyaloğu geliştirmek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığının Pakistan'a yönelik "dini özgürlükler" adımının ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla suçlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

    Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirtmiş ve "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'ta peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." ifadesini kullanmıştı.

    SERT TEPKİ

    Trump'ın açıklamalarına karşı Pakistan, İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki göstermişti.

    Trump harekete geçti: Özel İzleme listesine ekledi

    Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

    Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurgulamıştı. 

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