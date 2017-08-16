Trump: George Washington da köle sahibiydi

ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde düzenlenen eylemlerle ilgili soruları New York'taki Trump Tower'da yanıtlayan Trump, "İki taraf da birbirine sopalarla geldi, izlemesi çok korkunç bir durumdu" diyerek solcuların da diğer gruba 'şiddetle yaklaştığını' söyledi.

Trump, ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürdüğü için bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sürücünün ise 'katil' olduğunu ekledi.



Donald Trump, Charlottesville'deki olaylarla ilgili henüz gün yüzüne çıkmamış gerçekler olduğunu vurgulayarak iki tarafta da 'iyi insanlar' olduğunu belirtti. Irkçılığın kendisi göreve geldiğinden beri iyileştiğini söyleyen Trump, daha çok iş alanı yaratıldıkça ırkçılığın azalacağını öne sürdü.

'GEORGE WASHINGTON DA KÖLE SAHİBİYDİ'

Trump, ABD'nin ilk başkanı George Washington'a atıfla, 'Köle sahibi olduğu için George Washington'ın bütün heykellerini kaldıralım mı? Eyleme katılanların hepsi neo-Nazi değildi, kimisi heykelin kaldırılmasından şikayetçiydi" dedi.

Trump'ın konuşmasının ardından eski Ku-Klux-Klan lideri David Duke'nin Trump'ı tebrik eden Tweet atması dikkat çekti.



TRUMP'IN TUTUMU İSTİFA GETİRDİ

Öte yandan Başkan Donald Trump’ın Charlottesville’de yaşananlara tepkisini açıklamada gecikmesi iş dünyasında da yankı buldu. Başkan Trump’ın ekonomik danışma kuruluna üye olan bazı önde gelen şirket yöneticileri Başkan’a tepkilerini göstermek için kuruldaki görevlerini bıraktıklarını açıkladı. Başkan Trump bu isimlere de tepki gösterdi.

Başkan Donald Trump, Charlottesville’deki beyaz ırkçı gösteriler ve şiddet olaylarına yeterince tepki vermediği iddiasıyla kendisine tepki gösteren üst düzey yöneticileri“gösteriş meraklısı” olmakla suçladı.



