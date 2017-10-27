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Trump FED Başkanlığı için o isme yöneldi

AA
27.10.2017 - 22:25 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Guvernör Jerome Powell’a yöneldiği bildirildi.

Bloomberg ve CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Trump, şu an Fed Guvernörü olarak görev yapan Powell’ı başkan seçmeye hazırlanıyor.

İki haberde de Trump’ın son kararını henüz vermemesine karşın Powell’ı tercih etmeye daha yakın olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray’ın şu anki Fed Başkanı Janet Yellen’in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018’de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için 3 aday üzerinde durduğu biliniyor. Bu isimleri mevcut Fed Başkanı Yellen, Fed Guvernörü Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

Trump’ın dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başına atayacağı ismi, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklayacağı tahmin ediliyor.

 

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Etiketler: ABD , Donald Trump
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