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    Hürriyet >Dünya>Trump elini sıktı, sahnenin dışına yolladı!

    Trump elini sıktı, sahnenin dışına yolladı!

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 11:55 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 11:55

    ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yapmadan önce kendisini sahnede karşılayan First Lady Melania Trump'ın elini 'ciddi' bir şekilde sıktı ve kadını sahneden aşağıya uğurladı. Trump'ın kendisinden önce konuşma yapan karısına sarılmaması ve sadece 'iyi iş yaptın' diye uğurlaması 'ilginç' bir durum olarak değerlendirildi.

    İngiliz basını, Trump'ın eşi Melania Trump'a karşı davranışının 'ilginç' karşılandığını yazdı. Trump, kendisini sahnede karşılayan Melania Trump'a sarılmak yerine sadece elini sıktı ve "Şimdi oturmaya git" dedi. 

    Mail Online, bu olayın çiftin vucüt dillerinin kötü bir ilişki sinyali verdiği ilk durum olmadığını yazdı. 

    Maryland'daki askeri üste konuşma yapan Trump'ın karısına karşı davranışı, daha önceki ABD Başkanlarına kıyasla 'daha kaba' olarak değerlendiriliyor. 

    Twitter'da birçok kullanıcı Trump'ın hareketini eleştirdi. 

    Tuvix McTavish isimli bir kullanıcı "Trump, Melania'dan iğreniyor mu? Karısının elini sıkan arkadaşlarınız var mı?" yorumunda bulundu. 

    Lauren Moore isimli Twitter kullanıcısı ise "Bu Trump için bile saçma. Önce karısının elini sıkıyor sonra kibarca ancak açıkça karısını dışarı itiyor" ifadesini kullandı. 

    Etiketler: ABD , Trump , ABD Başkanı Donald Trump
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