Trump elini sıktı, sahnenin dışına yolladı!

İngiliz basını, Trump'ın eşi Melania Trump'a karşı davranışının 'ilginç' karşılandığını yazdı. Trump, kendisini sahnede karşılayan Melania Trump'a sarılmak yerine sadece elini sıktı ve "Şimdi oturmaya git" dedi.

Mail Online, bu olayın çiftin vucüt dillerinin kötü bir ilişki sinyali verdiği ilk durum olmadığını yazdı.

Maryland'daki askeri üste konuşma yapan Trump'ın karısına karşı davranışı, daha önceki ABD Başkanlarına kıyasla 'daha kaba' olarak değerlendiriliyor.

Twitter'da birçok kullanıcı Trump'ın hareketini eleştirdi.

Tuvix McTavish isimli bir kullanıcı "Trump, Melania'dan iğreniyor mu? Karısının elini sıkan arkadaşlarınız var mı?" yorumunda bulundu.

Lauren Moore isimli Twitter kullanıcısı ise "Bu Trump için bile saçma. Önce karısının elini sıkıyor sonra kibarca ancak açıkça karısını dışarı itiyor" ifadesini kullandı.