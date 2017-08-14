MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Trump eleştirilerden sonra yeni açıklama yaptı

    Trump eleştirilerden sonra yeni açıklama yaptı

    AA
    14 Ağustos 2017 - 21:07Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 21:59

    ABD Başkanı Donald Trump, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıt görüşlülerin çatışmasının ardından yaptığı açıklamada, "KKK (Ku Klux Klan), Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." dedi. Trump olaylar sonrasında yaptığı ilk açıklamalar sebebiyle eleştirilmiş, bu eleştiriler konusunda Yardımcısı Mike Pence ve Adalet Bakanı Jeff Sessions bugün farklı televizyon kanallarına çıkarak Başkan Trump'ı savunmuşlardı.

    Hafta sonu yaşanan olaylardan sonra yaptığı ilk açıklamalarda ülkedeki ırkçı grupları hedef almadığı yönünde eleştirilen Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ırkçı gruplara karşı açıklamlarda bulundu.

    Trump, konuşmasında ırkçılığı "şeytan" kelimesiyle tarif ederek, "KKK, Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." ifadesini kullandı.


    Daha önceki açıklamalarında da ırkçılığı kınadığını söyleyen Trump, "En sert şekilde nefreti, bağnazlığı ve şiddeti kınıyorum ve bunlara ABD'de yer yoktur." diye konuştu. Gruplar arasındaki çatışmalar sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğine, onlarca kişinin yaralandığına dikkati çeken Trump, "üzüntü içerisindeyiz." ifadesini kullandı. Başkan Trump, gösteriler sırasında arabayla kalabalığın içine saldıran kişiye cevabı adaletin vereceğini, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın olayı takip ettiğini söyledi.

    ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDEYDİ
    Trump'ın Charlottesville olayları sonrasında yaptığı ilk açıklamalar eleştirileri de beraberinde getirmişti. Başkan Yardımcısı Pence ve Adalet Bakanı Sessions ise sabah erken saatlerde farklı televizyon kanallarına çıkarak Trump'ın olaylar hakkındaki sözlerini savunmuştu. 

    Pence, Trump'ın açıklamalarında "ırkçı grupları doğrudan hedef almadığı" yönündeki eleştirilere tepki göstererek Trump'ın bütün "Amerika'nın Başkanı" olduğunu söyledi. Her türlü şiddete karşı durulması gerektiğine vurgu yapan Pence, Başkanın sadece bir grubu hedef almak yerine, olayları "bütün farklı açılarıyla" değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

    Adalet Bakanı Sessions da Trump'ın değerlendirmelerini savundu. Sessions, şiddet olaylarına karışan herkesi kınadıklarına dikkati çekerek, "Trump çok güçlü açıklamalar yaptı ve doğrudan hedef aldığı şey nefret, şiddet, ırkçılık ön yargı ve beyazların üstünlüğüydü." dedi.

    Son dakika... ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölüSon dakika... ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü


    Trump eleştirilerden sonra yeni açıklama yaptı

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: ABD , Donald Trump , Charlottesville
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri