Trump eleştirilerden sonra yeni açıklama yaptı

Hafta sonu yaşanan olaylardan sonra yaptığı ilk açıklamalarda ülkedeki ırkçı grupları hedef almadığı yönünde eleştirilen Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ırkçı gruplara karşı açıklamlarda bulundu.



Trump, konuşmasında ırkçılığı "şeytan" kelimesiyle tarif ederek, "KKK, Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." ifadesini kullandı.





Daha önceki açıklamalarında da ırkçılığı kınadığını söyleyen Trump, "En sert şekilde nefreti, bağnazlığı ve şiddeti kınıyorum ve bunlara ABD'de yer yoktur." diye konuştu. Gruplar arasındaki çatışmalar sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğine, onlarca kişinin yaralandığına dikkati çeken Trump, "üzüntü içerisindeyiz." ifadesini kullandı. Başkan Trump, gösteriler sırasında arabayla kalabalığın içine saldıran kişiye cevabı adaletin vereceğini, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın olayı takip ettiğini söyledi.



ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDEYDİ

Trump'ın Charlottesville olayları sonrasında yaptığı ilk açıklamalar eleştirileri de beraberinde getirmişti. Başkan Yardımcısı Pence ve Adalet Bakanı Sessions ise sabah erken saatlerde farklı televizyon kanallarına çıkarak Trump'ın olaylar hakkındaki sözlerini savunmuştu.



Pence, Trump'ın açıklamalarında "ırkçı grupları doğrudan hedef almadığı" yönündeki eleştirilere tepki göstererek Trump'ın bütün "Amerika'nın Başkanı" olduğunu söyledi. Her türlü şiddete karşı durulması gerektiğine vurgu yapan Pence, Başkanın sadece bir grubu hedef almak yerine, olayları "bütün farklı açılarıyla" değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.



Adalet Bakanı Sessions da Trump'ın değerlendirmelerini savundu. Sessions, şiddet olaylarına karışan herkesi kınadıklarına dikkati çekerek, "Trump çok güçlü açıklamalar yaptı ve doğrudan hedef aldığı şey nefret, şiddet, ırkçılık ön yargı ve beyazların üstünlüğüydü." dedi.











SON 24 SAATTE NE OLDU?