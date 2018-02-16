Trump e-ticaret vergisi istiyor

ABD'de uzun zamandır tartışılan e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda Başkan Donald Trump'ın görüşü vergiden yana.

ABD Hazine Bakanı Steven Munichin,Trump'ın internet üzerinden alışverişlere bir satış vergisi uygulanması taraftarı oduğunu söyledi.

Mnuchin, "Trump, eyalet ve yerel yönetimlere e-ticareti vergilendirme imkanı verilmesini kuvvetle destekliyor." dedi.

ABD'li perakendeciler, mevcut durumda yalnızca fiziksel olarak önemli bir pozisyona sahip oldukları eyaletlerde satış vergisi topluyor. Kongre'nin bir araştırmasına göre bu durum 2017 yılında 13 milyar dolarlık satış vergisi kaybına neden oldu.

Daha önce Trump, Amazon'u bu konuda eleştirmişti.