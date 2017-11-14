Trump duyurdu: "Çok önemli açıklama yapacağım"

Asya turunun son ayağı olan Filipinler'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Washington'a döndüğünde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapacağını belirtti.

'ARTIK KURALLAR DEĞİŞTİ'

Trump, Japonya, Çin, Güney Kore, Vietnam ve Filipinler'i kapsayan 2 haftalık gezisinin ardından ABD ile ticaret yapan tüm ülkelerin 'artık kuralların değiştiğini öğrendiğini' söylemiş, Filipinler'in başkenti Manila'dan attığı tweet'te "ABD'yle ilişkiler adil ve karşılılıklılık esasına uygun olmalıdır. (ABD'nin) Büyük dış ticaret açığı hızla düşürülmelidir" diye yazmıştı.