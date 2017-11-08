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    Trump düğmeye bastı: Yeni yaptırımlar...

    AA
    08.11.2017 - 20:47 | Son Güncelleme:

    ABD yönetimi, Küba’ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti.

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba’ya yönelik yaptırımların, Havana yönetimine yarar sağlayan ticaret ve turizm faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

    9 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek yaptırım kararına göre, Amerikalılar Küba’ya seyahatlerinde kara listeye alınan tur şirketlerini, otelleri ve diğer ticari işletmeleri kullanamayacak.

    HAZİRAN KARARI

    Amerikalıların finansal ilişki kuramayacağı Kübalı tüzel ve gerçek kişilerin listesini de genişleten kararların, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haziran ayında açıkladığı yeni Küba politikası çerçevesinde alındığı bildirildi.

    Trump, selefi Barack Obama’nın ilişkileri normalleştirme girişimlerinin sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu savunarak normalleşme sürecini iptal etmişti. 

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