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    Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak

    WASHINGTON (AA)
    09.01.2018 - 22:29 | Son Güncelleme:

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23-26 Ocak tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayı düşündüğünü açıkladı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, konuyla ilgili açıklamasında Trump'ın ABD'nin ekonomik çıkarları için bu tür organizasyonlara katılmayı önemsediğini kaydetti. 

    Sanders, "Başkan, dünya liderlerine 'Önce Amerika' ajandasını aktarma noktasındaki fırsatları memnuniyetle karşılıyor. Başkan, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda Amerikan endüstrisini, işletmelerini ve işçilerini güçlendirmek için politikalarını anlatmayı sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesini yaptı. 

    Trump'ın İsviçre seyahatiyle ilgili resmi açıklamanın ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. 

    ABD başkanları arasında son olarak 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton Davos'a katılmış, sonraki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama ise heyet göndermekle yetinmişti. 

    Etiketler: Sarah Sanders
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