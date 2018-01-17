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    Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: "Dışarı!"

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ağırladığı Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Oval Ofis’te basın mensuplarının karşısına geçti. CNN muhabiri Jim Acosta’nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerinin doğru olup olmadığını sormasına sinirlenen Trump, Acosta’yı kameralar karşısında “Dışarı” diyerek kovdu.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın gaflarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Trump bu kez, Oval Ofis’teki bir basın toplantısı sırasında, CNN muhabiri Jim Acosta’yı toplantıdan kovdu.

    Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: Dışarı

    Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından liderler, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

    Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: Dışarı

    Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump’a, göçmenlerle ilgili olarak, “Daha çok Norveç vatandaşı ABD’ye gelsin” sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, “Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden” diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta’yı göstererek “Dışarı!” dedi.

    Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: Dışarı

    Bu sırada, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla ilgilenen bir görevlinin yükselen tansiyonu farkederek, “Teşekkürler Jim, artık bitir” dediği duyuldu.

    Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: Dışarı

    Olayın ardından Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Jim Acosta, “Suratıma karşı bağırıp sorumu boğmaya çalıştılar. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

    Trump, CNN muhabirini Oval Ofis’ten kovdu: Dışarı

    Trump yönetimi, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.Trump’ın kendisine soru sormaya çalışan bir gazeteciyi kameralar karşısında soğukkanlı bir şekilde kovması ise tepki çekti.

    Etiketler: göçmen
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