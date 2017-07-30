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    Trump: Çin beni hayal kırıklığına uğrattı...

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 09:24Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 09:24

    ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore konusunda “bir şey yapmadığını” ifade ederek “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.” dedi.

    Twitter hesabı üzerinden Çin’i eleştiren Trump, şu paylaşımda bulundu:

    “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi.”
    Trump’ın paylaşımı Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze denemesinden sonra geldi.

    Pyongyang’ın denediği füze bin kilometre menzile ulaşıp Japonya’nın Hakkiado adasının 88 deniz mili açığına düşmüştü.

    Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Almanya’nın Hamburg kentinde bir araya geldi.

    Şi ile görüşmesinde ana gündem Kuzey idi ve görüşme öncesinde basına kısa açıklamada bulunan Trump, Çin lideri Şi’ye Kuzey Kore konusunda yaptıkları için teşekkür etmişti.

    Trump, ayrıca Florida’daki köşkü Mara Lago’da daha önce de görüştüğü Şi ile çok iyi bir ilişki geliştirdiğini ifade etmişti.

    Etiketler: Trump , Çin , Kore
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