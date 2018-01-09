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    Trump cephesinde flaş gelişme! Birkaç hafta içinde…

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 00:48 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin önceki yıl yapılan başkanlık seçimleri öncesi Rus yetkililerle görüştüğü yönündeki iddiaları sorgulayan Özel Savcı Robert S. Mueller'in, Trump'ı birkaç hafta içinde sorgulayacağı iddia edildi.

    Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Mueller, Trump'la mülakat meselesini geçen Aralık ayında Başkan'ın avukatları John Down ve Jay Sekulow ile yaptığı görüşmede gündeme getirdi. Görüşmelerden haberdar olduğu ifade edilen iki kaynağa dayandırılan habere göre; toplantıda Mueller'in soruşturmanın Beyaz Saray ayağını yöneten yardımcısı James Quarles de hazır bulundu. Trump'a yakın bir ismin gizlilik kaydıyla verdiği bilgeye göre; Mueller'in ekibi gelecek birkaç hafta içinde Trump'a mülakat gerçekeştirecek.

    Ancak Trump'ın avukatları Başkan'ın Mueller'in ekibiyle yüz yüze görüşmesini istemiyor. Aralık ayındaki toplantıdan bu yana savunma ekibi, Trump'ın soruların bir kısmına yazılı olarak yanıt verip veremeyeceği üzerinde tartışıyor. Avukatlar ayrıca, Mueller'in ekibinin Başkan'la mülakat yapmadan aradıkları bilgiyi elde edemeyeceklerini kanıtlamak zorunda olduklarını da değerlendirdi.

    Etiketler: abd , rusya soruşturma
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