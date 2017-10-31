Trump cephesinde deprem!

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimleri sırasında kampanya müdürlüğünü üstlenen Paul Manafort ile eski iş ortağı Rick Gates, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine yönelik iddialarla ilgili Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturma kapsamında FBI’a teslim oldu. Manafort’a yönelik toplam 12 suçlama arasında yolsuzlukların yanı sıra ‘ABD’ye yönelik komplo’nun da yer alması dikkat çekti. Manafort ve Gates’e getirilen suçlamalar, Trump’ın kampanyasıyla ilgili değil. İki isim de ilk duruşmada iddiaları reddetti. Ancak mahkeme 2 Kasım’daki duruşmaya kadar Manafort ve Gates’in ev hapsinde tutulmasına karar verdi. İkili sırasıyla 10 milyon ve 5 milyon dolar kefaletle serbest kaldı.

UKRAYNA İLİŞKİSİ MASADA

Soruşturmada Manafort ve Gates’in Ukrayna’daki iş bağlantılarıyla on milyonlarca dolar elde ettiği ifade edildi. Buna göre; Manafort ve Gates, Ukrayna’da siyasi bir parti içinde çalıştıklarını ve burada elde ettikleri geliri Amerikalı yetkililerden sakladı. İddianamede Manafort’un elde ettiği 75 milyon dolarlık gelirin vergisini ödemeden ‘savurgan bir hayat tarzı’ sürdürdüğü öne sürüldü. Savcı Mueller, Ukrayna’daki Rusya yanlısı Bölgeler Partisi ile Manafort’un ilişkisini inceliyor. Bölgeler Partisi, Rusya yanlısı eski Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç’i destekliyordu. Mueller, Yanukoviç’e bağlı olarak Manafort ve Gates’in ABD’de milyonlarca dolarlık lobi faaliyeti yürüttüğünü de vurguladı. Manafort’la ilgili para aklama iddiaları da var. Manafort’un finansal ve gayrimenkul anlaşmaları da mercek altında. Manafort’un Güney Kıbrıs Rum kesiminde kurduğu şirketler üzerinden Doğu Avrupa’daki siyasilerden ve işadamlarından para aldığı iddia edildi.

BEYAZ SARAY: TRUMP’LA iLGİSİ YOK

68 yaşındaki Manafort, 2016’nın Haziran-Ağustos ayları arasında Trump’ın kampanyasında görev almıştı. Manafort, Ukrayna’daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden rüşvet aldığı iddiaları üzerine görevini bırakmıştı. Beyaz Saray ise dünkü gelişmelerin Başkan Trump’la ilgili olmadığını savundu. Ayrıca Sözcü Sarah Sanders, Trump’ın Savcı Mueller’i görevden almayı düşünmediğini söyledi.

İLK İTİRAF

Dün seçim kampanyası sürecinde Trump’ın dış politika danışmanlığını yürüten George Papadopolous’un FBI’a yalan söylediğini itiraf ettiği de açıklandı. Papadopolous, Rusların Trump’ın seçimlerdeki rakibi Hillary Clinton’ın “kirli çamaşırlarına sahip olduğunu” söyleyen ülke dışından bir akademisyenle görüşmeleri konusunda FBI ajanlarına yalan söylediğini kabul etti. Beyaz Saray, Papadopoulos’un ekipteki rolünün çok sınırlığı olduğunu ve hamlelerinin kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini savundu.

‘RUSYA İLE GİZLİ ANLAŞMA YOK’

Trump, Rusya soruşturması çerçevesinde ilk suçlamaların yöneltilmesinin ardından Moskova’nın seçim kampanyasında kendisine destek verdiği yönündeki kamuoyunda oluşan algıyla ilgili ‘RUSYA İLE GİZLİ BİR ANLAŞMA YOK’ diye tweet attı. Trump, Manafort’a yönelik suçlamaların da yıllar öncesine dayandığını söylerken, savcıların Hillary Clinton’ın ekibine odaklanması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2016’da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Hillary Clinton’a karşı yarışarak seçimi kazandı. Ancak seçim sonrası Rusya’nın, Donald Trump’ın seçimi kazanmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. ABD Adalet Bakanlığı da, söz konusu iddiaları soruşturmak üzere Özel Savcı Robert Mueller’i görevlendirdi ve büyük jüri oluşturuldu.