Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Trump: Büyük bir öfke yaşıyor olsak da...

    Trump: Büyük bir öfke yaşıyor olsak da...

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 18:07 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump Las Vegas'ta düzenlenen kanlı saldırının ardından ilk kez konuştu.

    Trump şunları söyledi:

    Yüzlerce vatandaşımız kayıplarının acısını yaşıyor. Onlara şunu söyleme istiyorum: sizler için dua ediyoruz. Tanrının size yardımcı olmasını diliyoruz.

    Tanrı yas tutanların kalbinde yaşamaktadır. Yaralıların en kısa sürede iyileşmeleri için de dua ediyoruz.

    Kayıplarımızın sonrasında bayrağımızın yarıya indirilmesi emrini verdim. Ve Çarşamba günü de burada kurbanların aileleri ve olaya ilk müdahale eden görevlilerle bir araya geleceğiz.

    Bizi inancımız ailelerimiz ve ortak değerlerimiz birleştirmektedir.
    Bu korkunç vahşet karşısında büyük bir öfke yaşıyor olsak da bizi tanımlayan şey öfke değil sevgidir.

    Böyle durumlarda bir anlam arandığını görüyoruz. Ancak karanlık tek bir umut ışığı ile aydınlatılabilir.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Donald Trump , ABD , Las Vegas
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri