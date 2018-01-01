Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>"Trump başarıyı sahiplenmeye çalışıyor"

    "Trump başarıyı sahiplenmeye çalışıyor"

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferin koalisyonun başarısı olduğu yönündeki ifadelerini, 'başarıyı sahiplenme çabası' olarak nitelendirdi.

    Sputnik'in aktardığına göre Çepa, ABD'nin Suriye'deki zaferi sahiplenmeye çalıştığını ifade etti.

    Çepa, "ABD öncülüğündeki koalisyon terör örgütü DEAİ'a karşı mücadelede çok küçük bir rol oynadı. ABD'nin özellikle son zamanlarda teröristleri desteklemeye yönelik adımlar attığını biliyoruz. DEAŞ liderlerini kuşatılan bölgelerden çıkarıp Suriye'de yeni örgütler kurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

    ABD'nin zaferle ilgili sözlerle Suriye'deki eylemlerinin üzerini örtmeye çalıştığını, ancak yenilgiye uğradıklarını belirten Çepa, koalisyonun başlıca görevinin aslında 'Suriye'yi yok etmek' olduğunu ifade etti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri