"Trump başarıyı sahiplenmeye çalışıyor"

Sputnik'in aktardığına göre Çepa, ABD'nin Suriye'deki zaferi sahiplenmeye çalıştığını ifade etti.

Çepa, "ABD öncülüğündeki koalisyon terör örgütü DEAİ'a karşı mücadelede çok küçük bir rol oynadı. ABD'nin özellikle son zamanlarda teröristleri desteklemeye yönelik adımlar attığını biliyoruz. DEAŞ liderlerini kuşatılan bölgelerden çıkarıp Suriye'de yeni örgütler kurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

ABD'nin zaferle ilgili sözlerle Suriye'deki eylemlerinin üzerini örtmeye çalıştığını, ancak yenilgiye uğradıklarını belirten Çepa, koalisyonun başlıca görevinin aslında 'Suriye'yi yok etmek' olduğunu ifade etti.