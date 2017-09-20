Trump bana üzgün olduğunu söyledi

Yabancı basın, bu sözleri ‘Erdoğan’a göre Trump özür dilemiş’ yorumuyla verdi. Cumhurbaşkanı, ziyareti sırasında rezidans önünde yaşanan olayları anlatırken de göstericilerin, bu bölgede toplanan Türklere bağırıp hakaretler ettiğini ve Amerikan polisinin müdahalede yetersiz kaldığını vurguladı.



Bölgede toplanan PKK’lı ve FETÖ’cülerin, aracına fazla yaklaştığını söyleyen Erdoğan, Washington DC polisinin kendisini ve çevresini korumakla görevli olmasına rağmen başarısız olduğunu ifade etti. Erdoğan bunun üzerine devreye giren korumalarının, güvenliğinin tamamen sağlandığından emin olmak için çaba gösterdiğini kaydetti.



“Sayın Trump’la perşembe günü (bugün) bu konuları samimi şekilde konuşacağız” diyen Erdoğan, adaletin en kısa sürede yerine gelmesini beklediğini vurguladı.