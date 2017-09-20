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    Hürriyet >Gündem>Trump bana üzgün olduğunu söyledi

    Trump bana üzgün olduğunu söyledi

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 23:58 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 23:58

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, röportaj verdiği PBS kanalı muhabirinin, 16 Mayıs’ta Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde meydana gelen olaylarla ilgili sorusunu yanıtlarken, “Bu konuda üzgünüm. Aslında Başkan Trump beni bir hafta önce bu konuyla ilgili aradı. Bana üzgün olduğunu ve resmi bir ziyaret kapsamında ABD’ye geldiğimizde bu meseleyi takip edeceğini söyledi” dedi.

    Yabancı basın, bu sözleri ‘Erdoğan’a göre Trump özür dilemiş’ yorumuyla verdi. Cumhurbaşkanı, ziyareti sırasında rezidans önünde yaşanan olayları anlatırken de göstericilerin, bu bölgede toplanan Türklere bağırıp hakaretler ettiğini ve Amerikan polisinin müdahalede yetersiz kaldığını vurguladı.

    Bölgede toplanan PKK’lı ve FETÖ’cülerin, aracına fazla yaklaştığını söyleyen Erdoğan, Washington DC polisinin kendisini ve çevresini korumakla görevli olmasına rağmen başarısız olduğunu ifade etti. Erdoğan bunun üzerine devreye giren korumalarının, güvenliğinin tamamen sağlandığından emin olmak için çaba gösterdiğini kaydetti.

    “Sayın Trump’la perşembe günü (bugün) bu konuları samimi şekilde konuşacağız” diyen Erdoğan, adaletin en kısa sürede yerine gelmesini beklediğini vurguladı.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Donald Trump , gazetehaberleri
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