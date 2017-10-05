'Trump bana çıkma teklif etmişti... Reddettim'

52 yaşındaki ünlü oyuncu, 1990'ların sonunda Trump'ın kendisine çıkma teklif ettiğini ancak onu reddettiğini söyledi.

Shields, Trump'ın teklifini şöyle anlattı:

"Film setindeydim… İkinci eşinden boşanır boşanmaz beni aradı ve 'Seninle birlikte olmalıyız. Çünkü sen Amerika'nın sevimli yıldızısın, bense ülkenin en zengin adamıyım. İnsanlar bu ilişkiye bayılacaktır'

Shields sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de ona 'Benim bir sevgilim var ve bu durumdan hoşlanmayacaktır' cevabını verdim."

Shields, geçmişte Trump ile ilişki yaşamayı reddeden ilk ünlü kadın değil.

Daha önce Candice Bergen ve Emma Thompson da Trump'ı geri çevirdiklerini açıklamıştı. Salma Hayek ise Trump'a 'hayır' dediği için, ünlü işadamının kendisi hakkında 'Salma çok kısa boylu' şeklinde haberler yaptırdığını iddia etmişti. (Kaynak: NTV)