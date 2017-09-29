Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Trump, Asya turuna çıkıyor

    Trump, Asya turuna çıkıyor

    WASHINGTON (AA)
    29.09.2017 - 20:37 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna çıkacak.

    Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ziyaretlerde liderlerle ikili görüşmelerle çok sayıda kültürel ve ekonomik temas gerçekleştireceği belirtildi. 

    Trump'ın, ziyaretler kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) vle Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine de katılacağı kaydedildi. 

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

    "Başkan Trump, özgür ve açık bir İndo-Pasifik bölgesinin Amerika'nın güvenlik ve refahı için önemini gündeme getirecek. Başkan ayrıca Amerika'nın ticari ortaklarıyla adil ve karşılıklı ekonomik ilişkilere sahip olmasının da altını çizecek. Başkanın temasları, Kuzey Kore tehdidiyle yüzleşme ve Kore Yarımadası'nın geri döndürülemez biçimde nükleer unsurlardan arındırılması noktasında uluslararası kararlılığı da güçlendirecek." 

    Trump'ın özellikle Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin, Kuzey Kore konusunda önemli bir dönemeç olabileceği ifade ediliyor. 

    Etiketler: ABD , Trump , Çin
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri