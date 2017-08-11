Trump: Askeri çözümler hazır

KUZEY Kore ile ABD arasındaki füze tansiyonu giderek artıyor. Kuzey Kore yönetimi, Pasifik’teki Amerikan üslerinin olduğu ABD’ye ait Guam adasını kaç dakikada vurabileceğine dair detaylar verirken, Washington’dan gelen açıklamalar da savaş hazırlığının tamamlandığı yönünde. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin füzelerine karşı kullandığı ifadeleri yumuşatmak bir yana daha da sertleştirdi. Daha önce Kuzey Kore’ye karşı “ateş ve gazapla karşılaşırlar” diye konuşan Trump, dün de Twitter’dan yazdığı mesajda “Eğer Kuzey Kore akılsızca hareket ederse askeri çözümler tam olarak hazır, kilitlenmiş ve yüklenmiş durumda. Umarım (Kuzey Kore Devlet Başkanı) Kim Jong-un, başka bir yol bulur” ifadelerini kullandı. Trump, Twitter çıkışından kısa süre önce ise dün Kuzey Kore resmi haber ajansı, ABD Başkanı’nın ‘Kore yarımadasını nükleer bir savaşın eşiğine getirmekle’ suçladı. Trump daha sonra ABD Pasifik Komutası’nın tweetini paylaştı. Bu tweette Guam üssündeki Amerikan uçaklarının göreve hazır olduğu belirtilirken, “FightTonight” (Bu gece savaş) etiketini kullanması dikkat çekti.

DÜŞMANA KOPYA VERMEM

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise önceki gün yaptığı açıklamada “Savaşın trajedisi zaten çok iyi biliniyor. Yıkıcı olacağı gerçeği dışında başka herhangi bir nitelendirmeye ihtiyacı yok” dedi. ABD ordusunun planları sorulduğunda ise Mattis, “Ülkemiz hazır. Ancak ne yapacağımı düşmana önceden söylemem” diye konuştu. Öte yandan, Trump’ın danışmanlarından Sebastian Gorka, tansiyonu düşürücü nitelikte açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın sözlerini ‘saçma’ olarak niteledi. Tillerson, “Kuzey Kore’den yakın bir tehdit olduğuna inanmıyorum. Amerikalılar gece rahat uyumalı” demişti. Gorka ise “Tillerson’ın askeri konuları konuşması fikri saçma. Bu, ABD Savunma Bakanı Mattis’in işi. Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD’nin baş diplomatıdır ve ele alacağı konular da bunlardır” dedi.

TATBİKAT YAPILACAK

ABD ile Kuzey Kore arasında füze krizi büyürken, gözler ABD ile Kuzey Kore’nin düşman komşusu Güney Kore’nin 21-31 Ağustos arasında ortak yapacağı askeri tatbikata çevrildi. Tatbikat uzun süre önce planlanmış olsa da gerilim yükseldiği bir zamana denk gelmesi önemini artırıyor. Hava, kara ve deniz güçlerinin yer alacağı tatbikatta Amerikalı ve Güney Koreli onbinlerce asker katılacak.