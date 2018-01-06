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    Trump akıl sağlığı iddialarına yanıt verdi: Akıllı değil dahiyim

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump, akli dengesine ilişkin iddialar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer" dedi.

     ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialara Twitter’dan yanıt verdi. Trump kendisinin akıllı olmakla kalmayıp, dahi olduğunu iddia etti.

    Önceki gün yayımlanan ‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ isimli kitapta, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılı anlatılıyor. Michael Wolff’un eski ve yeni Beyaz Saray çalışanlarına dayandırdığı kitapta, Trump’ın akıl sağlığının yerinde olmadığı, başkanlık görevi için yetersiz olduğu öne sürülüyordu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün gece “Trump’ın akıl sağlığı yerinde” açıklaması yapmak zorunda kalırken, başkanın kendisi de bugün Twitter’dan konuştu.

    'AKILLI DEĞİL DAHİYİM'

    Trump, ‘Rusya’yla işbirliği yaptığına dair iddiaların bir yıldır kanıtlanamaması nedeniyle, Yalan Haber Ana Akım Medyası’nın taktiksel olarak akli denge ve zeka ile ilgili argümanlar öne sürdüğünü’ iddia etti. Sonra da kendisini şu sözlerle övdü:

    “Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki servet, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. Ben ÇOK başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer… Ve çok da istikrarlı bir dahi.”

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