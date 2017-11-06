TRT’nin acı kaybı: Derya Kaya kalbine yenik düştü

TRT radyo ve televizyonlarında uzun yıllardır program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker Derya Kaya vefat etti. Kaya’nın vefat ettiğini ünlü sanatçı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Derya Kaya, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Cimşit mezarlığında toprağa verilecek.

Spikerin ölüm sebebini de yazan Akay, “TRT’nin önde gelen sunucularından Derya Kaya’yı, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Onu, kahkahaları ve muhteşem Türkçesi ile hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

DERYA KAYA KİMDİR?

Meslek hayatına 1987 yılında TRT Çukurova Radyosu'nda başlayan Kaya, TRT'nin çeşitli radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Son olarak Ankara Radyosu'nda görev yapan Derya Kaya, 2 çocuk babasıydı.