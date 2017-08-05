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    TRT'den 'FETÖ'cü akademisyen' açıklaması

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 09:27Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:18

    FETÖ firarisi olduğu belirtilen ve KHK ile ihraç edilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri'nin TRT Diyanet’in önceki akşam yayınlanan bir programında konuşması, sosyal medyada tepki çekti. TRT tepkiler üzerine açıklama yaparak, programın kaydının 2013'te yapıldığını ve tekrar yayında gözden kaçtığını bildirdi.

    TRT Diyanet kanalında “Yedi Veli Yedi Fetih” adlı programda her hafta farklı konuklar yer alıyor. Önceki akşamki programda ise FETÖ firarisi olduğu belirtilen

    eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri konuk olarak izlettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiği belirtilen Osman Eğri’nin eski programına TRT'nin yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti. Bunu üzerine TRT’den açıklama geldi.

    Açıklamada, eski kayıtların gözden geçirildiği, Osman Eğri’nin 17-25 Aralık sürecinden önce konuk olduğu anlatıldı.

    TRT'den yapılan açıklama şöyle:

    TRTden FETÖcü akademisyen açıklaması

    Etiketler: osman eğri , trt , fetö
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