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    TRT'den 'Adalet Yürüyüşü' savunması

    Umut ERDEM / ANKARA
    10.10.2017 - 01:46 | Son Güncelleme:

    CHP Milletvekili Atila Sertel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle ‘Adalet Yürüyüşü’ ve ‘Adalet Mitingi’ ile ilgili soru önergesi verdi.

    İstanbul mitinginin TRT’de haber olmadığını belirten Sertel, “2 milyon kişinin katılımıyla yapılan Adalet Mitingi’ne TRT’nin kör, sağır ve dilsiz kalmasının sebebi nedir? Mitingin yayınlanmaması için TRT yönetimine talimat verilmiş midir?” sorularını da yöneltti.

    Bozdağ şu yanıtı verdi: “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 9 Temmuz 2017’de İstanbul Maltepe’de düzenlenen mitingi, TRT canlı yayın, muhabir canlı bağlantısı ve haberleriyle hem ulusal hem de uluslararası kanallarıyla takip edip yayınlamıştır. Sözkonusu mitingde TRT haber kanalı; 2 muhabir, 2 kameraman ve 1 uplink canlı yayın ekibi, bunun yanı sıra TRT World kanalı da 3 kişilik ekip görevlendirmiştir. Sözkonusu yürüyüşün Ankara Güven Park’ta başladığı günden itibaren İstanbul Maltepe’de düzenlenen mitingle ilgili kurum kanallarında (TRT Haber, TRT World, TRT Kürdi, TRT El Arabia) 52 adet haber yapılmış olup canlı yayın ve bağlantılarla ekrana getirilmiştir.” 

    Etiketler: TRT , Adalet Yürüyüşü , gazetehaberleri
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